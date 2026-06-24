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НовостиОбщество24 июня 2026 9:57

26 июня во Владимире завершится фестиваль белокаменного зодчества

Скульпторы представят свои работы жителям города
Виктория СУХОВА
скрин с видео администрации Владимира

скрин с видео администрации Владимира

26 июня в Центральном парке пройдет церемония закрытия и подведение итогов второго международного фестиваля-конкурса скульпторов «Владимир — белокаменная столица».

Напомним, что в течение месяца 10 мастеров создавали свои скульптуры из белого камня на темы «Владимир православный» и «Образы героев русской классической литературы». В завершающий день фестиваля жители смогут увидеть все работы.

Кроме того, пройдут мастер-классы от владимирских учреждений культуры и выступления творческих коллективов - музыкального театра «Разгуляй» и группы «Владимир», а также владимирских исполнителей Алексея Молдалиева, Артема Бердышева и Назара Шилова.

Церемония закрытия начнется в 11.00 на площадке у фонтана.