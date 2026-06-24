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НовостиОбщество24 июня 2026 9:17

Нетрезвого водителя из Киржача отправили на 7 лет в колонию за смертельное ДТП

Мужчина насмерть сбил пешехода
Виктория СУХОВА
фото прокуратуры Владимирской области

фото прокуратуры Владимирской области

Киржачский районный суд вынес приговор 32-летнему жителю Киржача. Он насмерть сбил пешехода, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Было установлено, что в ноябре 2025 года мужчина выпил и сел за руль автомобиля «Volkswagen Polo». Он ехал по улице Первомайская микрорайона Красный Октябрь. Поворачивая, он утратил контроль и не снизил скорость, после чего сбил пешехода, который впоследствии скончался, сообщает областная прокуратура.

Осужденный признал свою вину. Суд назначил ему 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии – поселении. Также он 2 года не может заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством.

Приговор в настоящее время в силу не вступил.