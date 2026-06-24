Во Владимирской области для молодежи проведут встречи с успешными работниками

Фото предоставлено ЦОПП Владимирской области.

Владимирская область присоединилась к реализации спецпроекта «Назад в будущее», который стал частью единой модели профориентации «Билет в будущее». Это серия встреч, на которых школьники смогут пообщаться с молодыми специалистами, уже добившимися успеха и сделавшими выбор в пользу жизни и работы в своем регионе.

В июне и июле 2026 года студенты и молодые специалисты от 18 до 35 лет расскажут подросткам, как построить карьеру, не уезжая из родного региона. Главная особенность проекта – интерактивные форматы, которые вовлекают школьников в игру и живое обсуждение профессий. Кстати, в июне во Владимире уже прошли две такие встречи. С молодежью встречались молодые специалисты, которые уже сегодня вносят вклад в развитие региона.

Напомним, что «Билет в будущее» является федеральным проектом. Он помогает с профориентацией школьников 6–11 классов. Во Владимирской области региональным оператором проекта выступает Владимирский институт развития образования им. Л.И. Новиковой.