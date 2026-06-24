Сложности с бензином не повлияли на работу общественного транспорта во Владимире

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Из-за сложностей с бензином жители Владимира стали всерьез опасаться, что скоро не смогут передвигаться не только на личных автомобилях, но и на общественном транспорте. Однако в администрации города успокаивают, что все муниципальные службы работают в штатном режиме.

Это стало возможным благодаря обновлению подвижного состава современными троллейбусами на автономном ходу, которые не привязаны к контактной сети. Также большинство автобусов п"Владимирпассажиртранса" работают на газовом топливе. В нынешней ситуации это позволило обеспечить бесперебойное движение общественного транспорта на территории города, подчеркивают в мэрии.

По плану работают также Центр управления городскими дорогами и МКУ "Зеленый город". Они продолжают косить траву, пилить аварийные деревья, мыть остановки, подметать дороги и улицы, благоустраивать клумбы, скверы и парки.