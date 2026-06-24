Во Владимирской области мигрант пытался подкупить полицейского

Фото из социальных сетей Следкома РФ по Владимирской области.

Представители Следственного комитета Владимирской области сообщают, что они передали в суд дело в отношении иностранного гражданина 1989 года рождения. Его обвиняют в попытке дать взятку полицейскому.

Как рассказали представители Следкома, иностранца поймали 5 мая 2026 года в ходе рейда на территории строительной базы в районе улицы Набережной поселка Городищи, что теперь относится к городскому округу Покров. Сотрудники полиции шли по территории базы и увидели рабочего, устанавливающего забор. Предъявить документы он не смог. Было установлено, что последний находится в России нелегально и не имеет регистрации. После этого иностранца отвезли в отдел полиции №9 города Покрова для составления административного протокола.

Уже в полиции приезжий начал предлагать дать полицейским денег, лишь бы его отпустили на все четыре стороны. И хотя со стороны сотрудников УВД неоднократно говорилось, что его действия незаконны, он все равно попытался передать старшему оперуполномоченному полиции взятку в сумме 15 тысяч рублей, положив деньги на стол в служебном кабинете. В итоге, иностранец оказался под стражей, а дело было передано в суд.