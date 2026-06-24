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НовостиОбщество24 июня 2026 8:11

Во Владимирской области мигрант пытался подкупить полицейского

В поселке Городищи полицейские остановили рабочего, ставившего забор, а он оказался нелегалом
Алексей СУХОВ
Фото из социальных сетей Следкома РФ по Владимирской области.

Фото из социальных сетей Следкома РФ по Владимирской области.

Представители Следственного комитета Владимирской области сообщают, что они передали в суд дело в отношении иностранного гражданина 1989 года рождения. Его обвиняют в попытке дать взятку полицейскому.

Как рассказали представители Следкома, иностранца поймали 5 мая 2026 года в ходе рейда на территории строительной базы в районе улицы Набережной поселка Городищи, что теперь относится к городскому округу Покров. Сотрудники полиции шли по территории базы и увидели рабочего, устанавливающего забор. Предъявить документы он не смог. Было установлено, что последний находится в России нелегально и не имеет регистрации. После этого иностранца отвезли в отдел полиции №9 города Покрова для составления административного протокола.

Уже в полиции приезжий начал предлагать дать полицейским денег, лишь бы его отпустили на все четыре стороны. И хотя со стороны сотрудников УВД неоднократно говорилось, что его действия незаконны, он все равно попытался передать старшему оперуполномоченному полиции взятку в сумме 15 тысяч рублей, положив деньги на стол в служебном кабинете. В итоге, иностранец оказался под стражей, а дело было передано в суд.