На ремонт тротуаров в центре Владимира выделили 196 миллионов рублей

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24 июня прошло заседание Совета народных депутатов Владимира. Один из вопросов был бюджетным.

Начальник городского управления архитектуры и строительства Игорь Соловьев сообщил, что доходы бюджета увеличились на 196 миллионов рублей. Увеличение произошло за счет сбора налогов, доходов от реализации активов и сбора штрафов и пени. Эти деньги он предложил направить на благоустройство - в частности, отремонтировать тротуары на улицах Большой Московская, Гагарина, частично на Соборной площади.

Депутаты попросили обратить внимание на озеленение центральной части города. Они единогласно проголосовали "за" направление 196 миллионов рублей на ремонт тротуаров.