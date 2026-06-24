Во Владимирской области в Клязьме утонул мужчина

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Главное управление МЧС России по Владимирской области сообщило, что 23 июня в реке Клязьма утонул мужчина 1985 года рождения.

ЧП произошло около шести вечера недалеко от деревни Домашнево, входящей в черту городского округа Покров. По информации от жены погибшего, супруги отдыхали на берегу реки. В какой-то момент её супруг пошел прогуляться вдоль берега и не вернулся. Неизвестно, полез ли мужчина купаться, но в МЧС уточняют, что место не было предназначено для купания. В итоге, тело было извлечено из воды поисково-спасательным центром «Зубр», после чего передано сотрудникам полиции.

В МЧС в связи с очередным ЧП на воде напоминают, что купаться можно только в специально оборудованных местах. При этом нельзя купаться в незнакомых местах, не оборудованных для этой цели. Также важно не заплывать за границы зоны купания и не прыгать в воду в незнакомых местах. Наконец, категорически запрещено купание на водных объектах, оборудованных предупреждающими аншлагами «КУПАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО!»