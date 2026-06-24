Власти региона выделят деньги на строительство нового Штапского моста в Муроме

Штапской мост Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

На официальном сайте правовой информации России размещено постановление Правительства Владимирской области от 22 июня 2026 года №374 за подписью губернатора Александра Авдеева.

Документ устанавливает правила предоставления округу Муром субсидии из областного бюджета, которую направят на устройство пешеходного разборного моста в микрорайоне Штап.

Речь идет об известном Штапском мосте — это пешеходное сооружение соединяет крупный микрорайон с центром города и является единственным коротким и удобным путем, которым жители долгие годы добирались из домов на работу, в магазины и социальные учреждения. Однако около года назад мост пришел в аварийное состояние и его пришлось полностью закрыть.

В постановлении указано, что регион предоставит 95 процентов необходимой суммы, остальное ляжет на муниципалитет. Однако пока ни конкретная сумма, ни сроки ее предоставления не указаны.