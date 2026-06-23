Во Владимире заведено уголовное дело по факту гибели работников водоканала

Фото: СУ СК России по Владимирской области

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, по факту гибели сотрудников МУП «Владимирводоканал» заведено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, если это повлекло смерть двух лиц».

По предварительным данным, 23 июня в районе дома №27 «Ж» по улице Судогодское шоссе работала бригада водоканала. Двое из работников спустились в канализационный колодец, чтобы произвести там технические работы, однако в какой-то момент одному из них стало плохо.

Тогда на помощь товарищу поспешили еще два человека, и в результате все, кто находился под землей, потеряли сознание. Находившийся на поверхности пятый сотрудник бригады начал вытаскивать пострадавших. К сожалению, в результате произошедшего два человека погибли, еще двое были доставлены в больницу.

Сейчас на месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа. Наши источники в правоохранительных органах добавили, что перед случившимся из колодца откачали канализационные воды, после чего необходимо было перекрыть их поступление, чем и занимались сотрудники водоканала. Вероятнее всего, они надышались метаном или другими веществами из канализации. Пока это лишь одна из версий, которую будут отрабатывать в ходе расследования.