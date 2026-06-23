Во Владимире создан специальный чат по наличию бензина на АЗС

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Ранее в Правительстве Владимирской области сообщали о том, что в ходе оперативного совещания обсуждался вопрос перебоев в поставках бензина и рост цен на топливо. Власти региона отметили, что сейчас главной задачей является не допустить искусственное удержание резервов бензина и больших наценок на него.

Тем временем, популярное сообщество в соцсети «ВК» под названием «Инцидент Владимир» заявило о создании чата в мессенджере «Макс», в котором жители региона смогут обсуждать топливную тематику. Данный чат, который назвали «Бензин 33», днем 23 июня собрал уже более 7500 участников.

Напомним: губернатор Александр Авдеев отметил, что пока не будет решен вопрос с дефицитом топлива, в приоритетном порядке им будут обеспечиваться машины экстренных и коммунальных служб, поставщики товаров и сельхозтехника.