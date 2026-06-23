Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
+15°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия23 июня 2026 11:54

Во Владимире два человека погибли и двое пострадали во время коммунальной аварии

Во Владимирской области произошло ЧП на сетях «Владимирводоканала»
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: администрация города Владимира

Фото: администрация города Владимира

Как сообщает администрация города Владимира, 23 июня в ходе проведения технических ремонтно-восстановительных работ на сетях, находящихся в ведении МУП «Владимирводоканал», случилось происшествие,в результате которого пострадали четыре человека. Увы, двое из пострадавших скончались.

В мэрии пока не уточняют, что конкретно произошло и на каком участке, лишь отметив, что имел место несчастный случай. По предварительным данным, он произошел на Судогодском шоссе. Руководство Владимира, горводоканала и оперативные службы работают на месте происшествия, пострадавшим оказывается медицинская помощь, их жизнь находится вне опасности.

Администрация города Владимира выразила соболезнования родным и близким погибших и отметила, что семьям пострадавших будет оказана вся необходимая помощь.

По факту произошедшего проводится проверка. Информация уточняется.