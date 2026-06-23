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НовостиОбщество23 июня 2026 5:59

Начальником управления по охране окружающей среды назначили Сергея Музыку

Он приступил к свои обязанностям 22 июня
Виктория СУХОВА
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Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Администрация Владимира сообщает о новых назначениях.

Начальником управления по охране окружающей среды назначен Сергей Музыка. Он приступил к своим обязанностям 22 июня. На этом посту он сменил Сергея Сухопарова.

Сергей Музыка родился во Владимире. Имеет высшее образование. В 2008 году окончил Владимирский государственный гуманитарный университет. С 1992 года трудился на различных должностях в коммерческих структурах города. С 2017 по 2019 годы и с 2022 по 2026 годы являлся заместителем главы администрации Ленинского района. С 2019 по 2022 годы - глава администрации Ленинского района. Женат. Воспитывает двоих детей.