Начальником управления по охране окружающей среды назначили Сергея Музыку

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Администрация Владимира сообщает о новых назначениях.

Начальником управления по охране окружающей среды назначен Сергей Музыка. Он приступил к своим обязанностям 22 июня. На этом посту он сменил Сергея Сухопарова.

Сергей Музыка родился во Владимире. Имеет высшее образование. В 2008 году окончил Владимирский государственный гуманитарный университет. С 1992 года трудился на различных должностях в коммерческих структурах города. С 2017 по 2019 годы и с 2022 по 2026 годы являлся заместителем главы администрации Ленинского района. С 2019 по 2022 годы - глава администрации Ленинского района. Женат. Воспитывает двоих детей.