За неделю с жителей Владимирской области сняли 11 клещей, зараженных боррелиозом

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Жителей Владимирской области продолжают атаковать клещи. За прошлую неделю в больницы региона из-за них к врачам обратилось 172 человека, в том числе 28 детей.

Сего же, начиная с первого в этом сезоне случая присасывания, от клещей пострадал 1341 человек, среди которых 249 детей.

Центр гигиены и эпидемиологии во Владимирской области исследует клещей на зараженность инфекциями. За неделю среди клещей, снятых с людей, было обнаружено 11 - с боррелиозом. А это значит, что пострадавшим стоит обратиться к врачу для назначения лечения.

Лаборатория для исследования клещей расположена по адресу: Владимир, ул. Токарева, д.5. Время работы лаборатории для приёма клещей: Пн.-чт. 9.00-11.45 и 13.00-15.00, в пт. 9.00-11.45.