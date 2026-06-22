Житель Рязани поссорился с владимирцем, приехал во Владимир и поджег автомобиль

.

Прокуратура Владимирской области сообщает, что они направили в суд уголовное дело о поджоге дорогостоящего автомобиля. Причем поджог совершил, по мнению надзорного органа 45-летний житель Рязани.

По мнению прокуратуры, рязанец, подрабатывающий грузовыми перевозками, периодически приезжал во Владимир. 16 июля 2025 года он ехал по дороге «Гусь-Хрустальный - Владимир». В пути следования у него возник конфликт с другим участником дорожного движения – водителем автомобиля «Mercedes-Benz AMG G 63». Видимо, конфликт был серьезный, так как рязанец не поленился выяснить личность обидчика и место его проживания.

Ночью 19 июля 2025 года он вновь приехал во Владимир, подошёл к машине обидчика, припаркованной у дома №28А по улице Нижняя Дуброва (возле гимназии №39), молотком разбил стекло водительской двери, залил в салон машины бензин, а также облил им ее капот и поджег, бросив внутрь автомобиля кусок горящей ткани. Как говорят в прокуратуре, рязанца не остановило даже то, что рядом находятся другие машины и жилые дома. А еще школа с садиками. В итоге, ущерб владельцу дорогостоящей иномарки оценили в 26,5 миллиона рублей.

Теперь уголовное дело будет рассматривать Ленинский районный суд города Владимира.