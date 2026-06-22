12 выпускников Владимирской области получили 100 баллов на ЕГЭ по химии

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Во Владимирской области продолжают подводить итоги ЕГЭ. Так, уже известны результаты по химии. Во Владимирской области этот предмет на высшие 100 баллов сдали 12 выпускников Владимирской области.

Их получили: Анна Гордеева и Ангелина Ромашова (Образовательный центр № 9 Владимира), Матвей Куц, Алина Лапочкина, Ксения Румянцева (гимназия № 3 Владимира), Маргарита Кокувина (школа № 8 Владимира), Дмитрий Ситник (школа №16 Владимира), София Пульчева (школа №22 Владимира), Богдана Круглова (гимназия № 35 Владимира), Екатерина Шишкина (школа № 6 Вязниковского района), Алина Пашина (школа № 7 им. Н.К. Крупской Кольчугинского округа), Матвей Уляков (школа № 4 Собинки).

Все выпускники имеют право на выплату в 50 тысяч рублей в качестве поощрения от властей.