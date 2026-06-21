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НовостиОбщество21 июня 2026 16:04

Во Владимире состоялся круглый стол на тему правосудия и справедливости

Его посвятили памяти Андрея Бондаря
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: Законодательное Собрание Владимирской области

Фото: Законодательное Собрание Владимирской области

Как сообщает Законодательное Собрание Владимирской области, во Владимирском филиале РАНХИГС на днях состоялся круглый стол под названием «Судья, правосудие в поиске справедливости» памяти председателя Первого арбитражного апелляционного суда Андрея Бондаря.

В мероприятии приняли участие губернатор Владимирской области Александр Авдеев, председатель Заксобрания региона Ольга Хохлова и ее заместитель Вячеслав Картухин, митрополит Владимирский и Суздальский Никандр, представители юридического сообщества и другие.

Участники круглого стола обсудили научные и практические вопросы правосудия, а также поделились воспоминаниями об Андрее Бондаре, который скончался в феврале текущего года. Его отец, доктор юридических наук Николай Бондарь, передал библиотеке Владимирского филиала РАНХ и ГС книги по правоведению, а также представил фотоальбом, посвященный памяти сына.