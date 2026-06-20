16 муниципалитетов Владимирской области получат более 50 миллионов рублей

. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Во Владимирской области продолжается реализация программ "30 на 70", суть которой состоит в том, что жителям муниципалитетов на их проекты выплачивают 70 процентов от всей суммы. А сами жители вносят 30 процентов от стоимости проекта.

На днях из областного бюджета было выделено более 50 миллионов рублей на проекты из 16 муниципалитетов. Сами жители при этом уже собрали около 21,5 млн рублей. Самую большую сумму получат жители Суздальского района – 16,9 млн рублей. Эти деньги пойдут на текущий ремонт дорог в посёлках Садовый и Боголюбово, сёлах Суромна, Горицы, Ославское и Суворотское. Также можно отметить, что городу Гусь-Хрустальному выделили 9,9 миллиона рублей на ремонт и укрепление материально-технической базы дошкольных и общеобразовательных учреждений, командирование футбольных команд на соревнования, приобретение и установку детской игровой площадки, а также проведение работ по текущему ремонту проездов в городе.

А самый маленький транш получит город Ковров. Местному дому культуры имени Ногина выделили 104,9 тысячи рублей на приобретение одежды сцены и штор.