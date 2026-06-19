Михаил Максюков посмертно стал Почетным гражданином Гусь-Хрустального

Михаил Максюков. Фото: Законодательное Собрание Владимирской области

Как сообщил глава Гусь-Хрустального Алексей Соколов, депутату Законодательного Собрания Владимирской области Михаилу Максюкову, погибшему в августе 2025 года, присвоено звание Почетного гражданина города. Соответствующее решения принял городской Совет народных депутатов.

Алексей соколов отметил, что при жизни Михаил Максюков внес большой вклад в развитие Гусь-Хрустального, в том числе в его экономику и улучшение областного законодательства.

Кроме того, будучи руководителем одного из крупнейших предприятий муниципалитета ГК «Магистраль», он также вложил немало сил на благо Гусь-Хрустального.

К сожалению, реализовать дальнейшие проекты он не успел.

Напомним: трагическое ДТП, которое унесло жизнь Михаила Максюкова, случилось утром 7 августа в районе деревни Бабино Гусь-Хрустального района. Автомобиль депутата лоб в лоб столкнулся с большегрузом, водитель которого также получил травмы.