Федеральные эксперты помогут в создании центра экстренной помощи во Владимире

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Во Владимире продолжается создание Областного клинического центра экстренной медицинской помощи. Он будет базироваться в "Красном кресте".

19 июня во Владимир приедут федеральные эксперты, чтобы проконсультировать врачей. БСП и городскую больницу №2 посетят: советник дирекции по хирургическим вопросам Национального медико-хирургического Центра имени Н. И. Пирогова Александр Левчук, заведующий кафедрой хирургии повреждений Медицинского института непрерывного образования Московского государственного университета пищевых производств Владислав Зубрицкий, ректор института усовершенствования врачей Национального медико-хирургического Центра имени Н.И. Пирогова Леонид Шелыгин.

- У нас есть прекрасные хирурги и опытные операционные сёстры, и мы целенаправленно растим для них молодое пополнение. Специалистам необходимо создать наилучшие условия для работы, а их пациентам – для лечения и восстановления, - отметил губернатор Александр Авдеев.

Центр экстренной помощи должен открыться к 2028 году.