Владимир оказался в числе привлекательных для переезда городов

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Финансовый университет при Правительстве РФ занимается исследованием качества жизни населения России. Для оценки качества жизни используется целый ряд показателей, среди которых — миграционные потоки внутри страны.

Для оценки миграционных настроений Финансовый университет проводит социологические исследования, в ходе которых респонденты отвечают на 2 вопроса: "Хотели бы вы переехать в другой город? Если да, то в какой?" и "Намерены ли вы купить недвижимость в другом городе?"

По итогам исследований, проведенных в первой половине текущего года, высокую миграционную привлекательность показали Калининград, Ярославль, Сочи, Новороссийск, Владимир, Краснодар, Грозный, Тюмень, Тверь, Москва. Замыкают список Тольятти, Улан-Удэ, Набережные Челны, Чита, Кемерово, Новокузнецк, Сургут, Нижний Тагил, Якутск, Нижневартовск.