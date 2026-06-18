Депутаты ЗС предложили проверить эффективность социальных расходов бюджета

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17 июня в Заксобрании Владимирской области прошли публичные слушания по годовому отчету об исполнении областного бюджета за 2025 год.

По сравнению с уровнем 2024 года доходы областного бюджета увеличились на 6,9 миллиардов рублей. Расходы областного бюджета исполнены в сумме 140 миллиардов рублей (что на 21,8 миллиарда больше). Более 60% от общего объема расходов направлено на развитие социальной сферы.

При этом относительно Российской Федерации и ЦФО в 33 регионе очень высокий уровень социальных расходов. Вместе с тем у некоторых депутатов возникли сомнения в эффективности этих расходов.

В частности, Антон Сидорко отметил, что продолжительное время не выделялось денег на ремонт ангиографа во владимирском кардиоцентре. По его мнению, необходимо уделять больше внимания больницам и поликлиникам а местах.

Министр финансов Максим Васенин ответил, что он с этим согласен, и по линии его ведомства для этого делается всё возможное.

А Сергей Бирюков предложил провести сравнительный анализ эффективности использования бюджетных средств на социальные нужды в сравнении с другими регионами ЦФО относительно достижения национальных целей и основных социально-экономических показателей.

По итогам публичных слушаний все прозвучавшие предложения и замечания будут включены в перечень рекомендаций для органов исполнительной власти для использования в дальнейшей работе.