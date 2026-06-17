Во Владимирской области частично запретят полеты на высоте менее 5200 метров

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Как сообщают Правительство Владимирской области и Росавиация, по представлению Минобороны России Главный центр единой системы организации воздушной деятельности установил временный режим, согласно которому над рядом центральных регионов страны запрещаются полеты в диапазоне 5200 метров.

Запрет вступает в действие с 20 июня и будет касаться легких и сверхлегких самолетов, а также гражданских беспилотников, кроме судов государственной и экспериментальной авиации.

Под запрет попали вся территория Москвы, большая часть Московской области, а также частично Рязанская, Тульская, Калужская, Тверская, Ярославская и Владимирская области.

Запрет будет действовать до особого уведомления. При этом обычных авиарейсов, летающих по расписанию, эта мера не коснется.