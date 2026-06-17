В Собинском районе жители деревни пожаловались на опасные линии электропередач

Фото прокуратуры Владимирской области.

В Собинском муниципальном округе прокуратуре пришлось заняться вопросами электроэнергетики. Дело в том, что к ним пожаловались жители деревни Хреново, которые рассказали, что у них не все хорошо с линиями электропередачи.

Прокуратура выехала на место и установила, что минимально допустимое расстояние от неизолированных проводов воздушной линии электропередачи до ветвей деревьев в указанном населённом пункте не обеспечивалось, провода соединялись путем скручивания между собой без применения соединительных устройств, вершины опор отклонились от вертикальной оси. В общем, в любой момент все это могло привести к аварийным ситуациям и оставить людей без света и электроэнергии.

Прокуратура после проверки обратилась в адрес руководителя электросетевой организации и потребовала устранить нарушения. При этом ответственное должностное лицо было оштрафовано по статье 9.11 КоАП РФ (нарушение правил эксплуатации электроустановок, объектов транспортировки энергоносителей).