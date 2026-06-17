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НовостиОбщество17 июня 2026 10:42

Во Владимире завершается асфальтирование новой дороги на улице Пушкарской

Работы по возведению объекта подходят к завершению
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: АО "ДСУ-3"

Фото: АО "ДСУ-3"

Как сообщает Правительство Владимирской области, на улице Пушкарской началось асфальтирование финального отрезка дороги вдоль садов за ДТЮ, которая свяжет улицу Стрелецкий переулок с улицей Мира.

В правительстве отметили, что с учетом того, что раньше в этих местах находилась стихийная свалка с оврагом, для создания надежного основания специалисты ГУП «ДСУ-3» возвели насыпь из грунта и песка высотой в шесть метров.

Также до укладки асфальта пришлось решать задачи по переносу коммуникаций, находящихся под землей, в том числе канализации, газа и связи. Открытие дороги обещают в ближайшее время.