Во Владимире начинаются работы по реставрации памятника 850-летия города

фото с сайта администрации Владимира

16 июня начались работы по реставрации памятника в честь 850-летия города Владимира. Приводить памятник в порядок будет компания «Владимирреставрация». Стоимость контракта составляет более 23 миллионов рублей.

Сейчас рабочие монтируют ограждение, а потом будут устанавливать строительные леса. Запланированы работы по ремонту и расчистке гранитных блоков пьедестала, чистка бронзовых фигур и отчистка белокаменной стелы. Финальным этапом памятник будет покрываться специальным раствором, который защитит его от влаги и грязи.

Заместитель начальника городского управления архитектуры и строительства Наталья Шмидт отметила, что работы с памятником начнутся сразу после получения разрешения от инспекции по охране объектов культурного наследия. По условиями контракта, ремонт должны выполнить до 30 октября.