С начала года во Владимирской области 55 медикам назначили досрочную пенсию

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21 июня будет отмечаться День медицинского работника. Во Владимирской области получателями пенсии являются 7644 медработника, более половины из которых продолжают работать. Самому молодому медику на пенсии 41 год, самому старшему - 84 года. Средний размер пенсии составляет 26 тысяч рублей, рассказали в в региональном отделении Социального фонда.

Выйти на пенсию досрочно могут медики независимо от возраста при наличии необходимой выслуги лет: не менее 25 лет при работе на селе и не менее 30 лет в городе или в смешанном формате – в городе и сельской местности. Кроме того, необходимо иметь не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов.

Кроме того, для ряда медработников предусмотрено льготное исчисление стажа. Например, за один год работы в хирургическом отделении в стаж засчитывается полтора года, сельским врачам 1 год может учитываться как 1 год и 3 месяца. А у медиков, которые оказывали помощь пациентам с коронавирусной инфекцией с 1 января по 30 сентября 2020 года, один день работы приравнивается к двум.

Пенсия медикам назначается через 5 лет после выслуги лет.