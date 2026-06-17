Во Владимирской области студенческие семьи получат выплаты при рождении ребенка

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Как сообщает Правительство Владимирской области, губернатор Александр Авдеев распорядился ввести новую меру поддержки для студенческих семей. Согласно постановления регионального правительства от 20 апреля 2026 года №228, она заключается в единовременной выплате в 200 тысяч рублей.

На нее претендуют родители в возрасте до 35 лет включительно, при условии, что оба родителя являются студентами-очниками, живут во Владимирской области, а ребенок зарегистрирован в ЗАГСе региона.

Подать заявление на выплату можно в течение шести месяцев с даты рождения малыша как в отдел соцзащиты, так и через портал госуслуг или МФЦ. Для этого необходимо подать документы, удостоверяющие личность, свидетельство о рождении, документы, подтверждающие проживание во Владимирской области, а также справки, подтверждающие очное обучение.

Справки можно получить по телефону 8 800 100 00 01