. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

С 13 по 14 июня во Владимирской области произошло два лесных пожара. Площадь на землях лесного фонда составила – 0,71 гектара. Кроме того, еще 1 лесной пожар был зарегистрирован на землях Министерства обороны. Площадь возгорания составила - 3 гектара. Пожары были локализованы в первые сутки с момента возгорания, сообщает Гусевское лесничество.

Проводится патрулирование и противопожарное обустройство земель лесного фонда.

Если вы стали свидетелем возникновения лесных пожаров или иных нарушений лесного законодательства РФ сообщите об этом в региональную диспетчерскую службу по круглосуточным номерам телефонов: 8-800-100-94-00, 8(4922) 45-90-06, 8(4922) 45-90-02.