В Гусь-Хрустальном округе продолжается ремонт двух местных школ

Фото: администрация Гусь-Хрустального округа

Как сообщает Правительство Владимирской области, ремонты ведутся в Красноэховской и Курловской школах. Подрядчики приводят в порядок все помещения образовательных учреждений, в том числе классы, туалеты, столовые, коридоры и холлы. Кроме того, отремонтированы крыши и заменены окна.

Сейчас на объектах ведется облицовка и утепление фасадов, также специалисты выравнивают и отделывают стены и укладывают новые покрытия полов. Все работы должны завершиться к началу нового учебного года.

Алексей Кабенкин отметил, что работы идут согласно графику.