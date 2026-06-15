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НовостиОбщество15 июня 2026 14:14

В Гусь-Хрустальном округе продолжается ремонт двух местных школ

Ход работ проинспектировал глава округа Алексей Кабенкин
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: администрация Гусь-Хрустального округа

Фото: администрация Гусь-Хрустального округа

Как сообщает Правительство Владимирской области, ремонты ведутся в Красноэховской и Курловской школах. Подрядчики приводят в порядок все помещения образовательных учреждений, в том числе классы, туалеты, столовые, коридоры и холлы. Кроме того, отремонтированы крыши и заменены окна.

Сейчас на объектах ведется облицовка и утепление фасадов, также специалисты выравнивают и отделывают стены и укладывают новые покрытия полов. Все работы должны завершиться к началу нового учебного года.

Алексей Кабенкин отметил, что работы идут согласно графику.