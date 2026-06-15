Во Владимире водитель сдавал экзамен в ГАИ при помощи шпионских гаджетов

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Как сообщает Прокуратура Владимирской области, Ленинский районный суд областного центра вынес обвинительный приговор 46-летнему местному жителю, который обвинялся в незаконном приобретении специальных технических устройств для негласного получения информации.

Судом установлено, что ранее мужчину лишили прав за пьяную поездку за рулем, в связи с чем ему требовалось пересдать теоретический экзамен в ГАИ, дабы получить водительское удостоверение после окончания срока лишения.

Однако экзамен незадачливый водитель завалил, сделав несколько ошибок. Тогда он нашел в интернете объявление, в котором говорилось о помощи для сдающих испытание в Госавтоинспекции. Автор объявления в телефонной беседе объяснил, что под одежду экзаменуемого спрячут шпионское оборудование с видеокамерой, а сам автор будет диктовать ему издалека правильные ответы в микронаушник, спрятанный в ухе.

Владимирец согласился, и ему под одежду установили шпионские гаджеты. Однако уже в кабинете РЭО ГАИ сотрудники Госавтоинспекции заподозрили неладное из-за ненормальных объемов тела экзаменуемого. При досмотре под его одеждой нашли то самое оборудование.

Свою вину мужчина полностью признал. Суд приговорил его к штрафу в 100 тысяч рублей. А экзамен придется сдавать честно, ибо прежние результаты были аннулированы.

Приговор в законную силу не вступил.