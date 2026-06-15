Вице-губернатору Александру Ремиге продлили срок содержания под стражей

Александр Ремига Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Как следует из картотеки дел Московского городского суда, 9 июня текущего года вступило в силу постановление, согласно которому ходатайство следователя о продлении срока содержания Александра Ремиги было удовлетворено.

Сам текст постановления суд публиковать не стал. Стоит отметить, что 9 июня исполнился ровно год со дня задержания заместителя губернатора Владимирской области Александра Ремиги, который с тех пор находится в следственном изоляторе Москвы. Он обвинен в получении особо крупной взятки. Ранее в суде уточняли, что вместе с ним был задержан и человек, дававший взятку.

В августе 2025 года Басманный районный суд Москвы продлевал срок содержания экс-главы Владимирской области в СИЗО до 8 ноября 2025 года, это постановление обжаловалось и в сентябре того же года вступило в силу, после чего другой информации о Ремиге суд не публиковал.

Напомним: подробности этого дела пока остаются неизвестны. Лишь председатель СК России Александр Бастрыкин уточнял, что Александр Ремига обвинен в получении взяток на 53 миллиона рублей, которые ему передавали с 2021 по 2025 год некие представители коммерческих организаций за общее покровительство.

Как стало ясно, расследование уголовного дела пока продолжается.