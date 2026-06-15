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НовостиОбщество15 июня 2026 12:37

Во Владимире вновь пройдет "Богатырская битва"

Спортивные состязания ждут владимирцев 20 июня
Виктория СУХОВА
фото Министерства спорта Владимирской области

фото Министерства спорта Владимирской области

20 июня на Соборной площади Владимира уже в десятый раз пройдёт фестиваль народных традиций, отечественных видов спорта и боевых искусств «Богатырская битва».

В программе – командный турнир по стронгмэну, кила, армрестлинг, гиревой спорт, кулачный бой стенка на стенку, русские национальные интерактивы и многое другое.

Организаторы ожидают более 400 спортсменов-участников из разных уголков страны и тысячи зрителей.

Начало работы спортивных площадок – в 12 часов, а торжественное открытие «Богатырской битвы» – в 13 часов.