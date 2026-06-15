Житель Вязников отправился в колонию за выбитый глаз мотоциклисту

Фото: Прокуратура Владимирской области

Как сообщает Прокуратура Владимирской области, Вязниковский городской суд вынес обвинительный приговор 34-летнему местному жителю, который обвинялся в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека.

Судом установлено, что вечером 7 августа 2024 года 23-летний парень и его друг катались на мотоциклах по улицам Вязников.

Возле дома №12 по улице Физкультурная приятели повздорили с компанией молодых людей, сидевших на лавочке возле дома. Один из них посчитал, что мотоциклисты нарушают общественный порядок, и в ходе ссоры ударил кулаком в область левого глаза 23-летнего любителя мототехники.

В результате мотоциклист получил серьезную травму: врачам пришлось впоследствии удалить ему глазное яблоко и сделать протез, что привело к искажению черт лица и мимики.

Что касается его обидчика, то вину мужчина полностью признал. С учетом всех обстоятельств дела суд приговорил его к 2 годам колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.