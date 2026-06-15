Фестиваль уличных театров в Муроме собрал более 17 тысяч зрителей

Фото предоставлено Министерством культуры Владимирской области

В минувшие выходные в Муроме состоялся V Всероссийский фестиваль уличных театров и театров на улице.

В этом году работали семь основных площадок, а также финальная – на набережной реки Оки. 38 театров из разных регионов России представили свои лучшие постановки. Отдельные коллективы провели по 3 – 4 показа – в тех случаях, когда это позволяли условия площадки и наблюдался высокий зрительский интерес.

Особенностью программы стало выступление артистов на высоте, соответствующей уровню пятого этажа. Благодаря этому представление было хорошо видно всем зрителям, собравшимся на набережной в вечернее время. Всего фестиваль посетило более 17 тысяч зрителей.