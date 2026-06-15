Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 июня 2026 11:28

Фестиваль уличных театров в Муроме собрал более 17 тысяч зрителей

38 театров представили свои лучшие постановки
Виктория СУХОВА
Фото предоставлено Министерством культуры Владимирской области

Фото предоставлено Министерством культуры Владимирской области

В минувшие выходные в Муроме состоялся V Всероссийский фестиваль уличных театров и театров на улице.

В этом году работали семь основных площадок, а также финальная – на набережной реки Оки. 38 театров из разных регионов России представили свои лучшие постановки. Отдельные коллективы провели по 3 – 4 показа – в тех случаях, когда это позволяли условия площадки и наблюдался высокий зрительский интерес.

Особенностью программы стало выступление артистов на высоте, соответствующей уровню пятого этажа. Благодаря этому представление было хорошо видно всем зрителям, собравшимся на набережной в вечернее время. Всего фестиваль посетило более 17 тысяч зрителей.