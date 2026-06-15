Во Владимире предложили альтернативу ушедшей маршрутке №5

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Как сообщили в администрации города Владимира, на днях представители руководства компании ООО «Виктория», обслуживавшие маршруты 35 и №36, прислали в адрес властей заявление о прекращении работы на данных линиях.

Однако в мэрии отметили, что речь идет лишь о заявлении, в то время как пакет необходимых документов для досрочного расторжения контракта в адрес властей не поступал.

Представитель руководства ООО «Виктория» Максим Володин пока никак не прокомментировал ситуацию, однако владимирцы обнаружили, что на линии маршруток №5 действительно больше нет, да и автобус №36 не видели.

В горадминистрации Владимира отметили, что вариант ухода кольцевых маршруток уже прорабатывался, и в качестве страховочного варианта предложили автобусы №28 и №22, которые будут курсировать через Военный городок. В случае необходимости количество этих автобусов на линии увеличат.