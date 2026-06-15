Владимирцы смогут пройти онкоскрининг ротовой полости

. Фото: Дина Иванова. Перейти в Фотобанк КП

18 июня врачи-стоматологи проведут онкоскрининг ротовой полости — стоматоскопию с использованием современного аппарата АФС. Это - бесплатно, быстро и безболезненно поможет выявить предраковые состояния и злокачественные новообразования на самых ранних стадиях.

Прием состоится 18 июня с 8 до 11 часов и с 14 до 17 часов в Областной стоматологической поликлинике (г. Владимир, ул. Никитская, д. 3). При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС.

Записаться на онкоскрининг можно до 17 июня (включительно): по телефону: 32-29-01 (с 8.00 до 12.00 и с 15.00 до 18.00) или через стоматолога по месту жительства (система «врач-врач»).