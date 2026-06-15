За неделю с жителей Владимирской области сняли 14 зараженных клещей

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Во Владимирской области продолжают регистрировать "нападение" клещей. За неделю за медицинской помощью обратилось 162 человека, в том числе 20 детей.

Всего с момента первого в этом сезоне случая присасывания клеща больницы посетило 1169 человек, из которых 221 ребенок.

Центр гигиены и эпидемиологии во Владимирской области исследовал клещей, снятых с людей. За неделю было обнаружено 14 зараженных клещей. 13 были инфицированы боррелиозом, 1 - гранулоцитарным анаплазмозом человека.

Лаборатория расположена на ул. Токарева, д.5. Время работы лаборатории для приёма клещей: Пн.-чт. 9.00-11.45 и 13.00-15.00, в пт. 9.00-11.45. Исследование платное.