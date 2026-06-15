Во Владимирской области стартовал фестиваль "Песни России" Надежды Бабкиной

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ХХ Всероссийский фестиваль-марафон «Песни России», автором которого является Надежда Бабкина, в этом году отмечает свой юбилей.

С 14 по 24 июня фестиваль пройдет во Владимирской области. Надежда Бабкина выведет на сцену и звёздные коллективы, и лучшие таланты нашего региона. Также певица проведет мастер-классы.

14 июня фестиваль открылся в Юрьев-Польском. На сцену вышли местные коллективы: «Напевы Ополья», «Проталинка», «Рябинка», «Канареечка».

15 июня концерт пройдет в Вязниках, 16 июня - в селе Клязьминский городок Ковровского района, 17 июня - в Покрове, 18 июня - в Коврове, 19 июня - в Собинке, 20 июня - в Меленках, 21 июня - в Гусь-Хрустальном, 22 июня - в Суздале, 23 июня - в Александрове, а 24 июня - во Владимире. Начало в 19 часов. Вход свободный.