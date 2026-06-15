В Муроме рекультивируют песчаные карьеры после строительства трассы М-12

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Как сообщает Прокуратура Владимирской области, Муромский городской суд удовлетворил иск региональной природоохранной прокуратуры, требовавшей рекультивации карьеров, использовавшихся для добычи песка на строительство трассы М-12.

В ходе проведенной проверки природоохранная прокуратура установила, что в 2021 году компания ООО «НовНеруд» получила участки для разведки и добычи песка в районе села Ковардицы площадью 130 гектаров и в районе деревни Соболево округа Муром площадью около 95 гектаров.

В результате компания нарушила почвенно-растительный слой земли площадью 70 гектаров на первом участке и 63,5 гектара на втором.

В июне 2025 года в связи с нарушением лицензионных условий право компании на пользование недрами было прекращено досрочно.

Однако прокурорская проверка показала, что участки до сих пор не рекультивированы, что и послужило поводом для обращения в суд. Суд это требование удовлетворил, в законную силу оно еще не вступило.

Кстати, ранее Судогодский районный суд удовлетворил аналогичные требования по участкам добычи «Ефимовский» и «Жуковка».