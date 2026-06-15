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НовостиОбщество15 июня 2026 7:17

Владимирские выпускники сдают ЕГЭ по биологии, географии и иностранному языку

Результаты станут известны ближе к 1 июля
Виктория СУХОВА
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Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Во Владимирской области продолжается основной этап сдачи ЕГЭ. 15 июня одиннадцатиклассники сдают ЕГЭ по биологии, географии и письменную часть по иностранным языкам.

Как сообщает Министерство образования региона, для сдачи экзаменов задействовано 32 пункта. В экзаменах примут участие 1729 человек:

ЕГЭ по биологии сдают 1033 участника, минимальный балл - 36. ЕГЭ по географии сдают 174 человека, минимальный балл - 37. ЕГЭ по иностранному языку проводится по английскому, французскому, немецкому и китайскому языкам. Минимальный балл - 22. Устная часть состоится 18 и 19 июня.

Результаты станут известны ближе к 1 июля.