Во Владимирской области за сутки трижды сбивали украинские БПЛА

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Утром 14 июня в Правительстве Владимирской области со ссылкой на Министерство обороны Российской Федерации сообщили о 249 БПЛА, перехваченных дежурными средствами ПВО с восьми часов вечера 13 июня по семь часов утра 14 июня.

В тот же день в главном военном ведомстве страны уведомили, что с 7.00 до 14.00 также было уничтожено 110 украинских беспилотников над рядом территорий, в том числе над Владимирской областью.

Наконец, 14 июня с 14.00 до 21.00 в Минобороны России вновь уведомили о перехваченных и уничтоженных украинских БПЛА в количестве 104 штук. В ведомстве отметили, что перехват был совершен, в том числе, и над Владимирской областью.

Власти региона о последних двух случаях официально не сообщали.