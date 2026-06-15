Фестиваль "Симфоническая экспедиция" завершился концертом во Владимире

фото со страницы Сергея Волкова в ВК

14 июня во Владимирской области завершился фестиваль "Симфоническая экспедиция". Финальной точкой стал концерт в областном центре. Из-за сильного дождя выступление артистов решили перенести с Соборной площади в Центр классической музыки.

Владимирский Губернаторский симфонический оркестр под управлением Василисы Маркиной выступил с пианистом Александром Кашпуриным, трубачом Кириллом Солдатовым и участниками Трио имени Хачатуряна. В программе концерта переплелись разные музыкальные направления — от классики до танго и джаза.

- Благодарю организаторов, музыкантов и всех, кто внёс вклад в проведение этого праздника, фестиваль имеет важную роль в культурной жизни города и формировании его бренда. Благодаря таким проектам Владимир становится ещё более привлекательным не только для нашего региона, но и для туристов, - написал в социальных сетях глава города Сергей Волков.