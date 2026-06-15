В Коврове откроется детский этнографический центр

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Как сообщает Правительство Владимирской области, Музей природы и этнографии Ковровского историко-мемориального музея удостоился получения президентского гранта в размере 1 миллион рублей. Средства выделены на реализацию проекта по созданию детского этнографического центра, который будет называться «В гостях у ковровского умельца».

По задумке авторов проекта, экспозиция познакомит посетителей с ремеслами и промыслами Ковровского уезда, причем рассказывать об этом будут в увлекательной форме. Этот этнографический центр должен помочь в приобщении детей и их родителей к истокам традиционной культуры, а также в развитии детского туризма.

В правительстве отметили, что проект актуален в рамках нацпроекта «Семья», который предусматривает создание детских культурно-образовательных центров в учреждениях культуры.