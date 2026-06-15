Александр Авдеев проверил ход реализации нацпроектов в Александровском округе

Фото: Правительство Владимирской области

Как сообщает губернатор Владимирской области Александр Авдеев, вместе с главой Александровского округа Анной Кузнецовой он совершил рабочую поездку по местным территориям в целях контроля за реализацией национальных проектов.

В частности, глава региона посмотрел на ход благоустройства улицы Ленина в Александрове, побывал в больничном городке, где строят новую поликлинику, а также посетил фармацевтическое производство в деревне Тириброво, где идет расширение предприятия.

Кроме того, Александр Авдеев и Анна Кузнецова заехали в школу поселка Красное Пламя, где учатся дети из 22 местных деревень, а также москвичи. В 2025 году здесь благоустроили школьный двор. Тут же состоялась встреча с жителями, на которой обсуждали вопросы проведения газа и воды, а также работы аптеки.

Поездку губернатор завершил выездом в деревню Вишняково, где был осмотрен дом культуры.