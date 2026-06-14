В Гороховце спасатели оказали помощь тонувшей в водах Клязьмы девушке

Фото: ГКУ "Служба БП, ГО и ЧС Владимирской области"

Как сообщает ГКУ «Служба по гражданской обороне, пожарной безопасности и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Владимирской области», инцидент произошел 13 июня в районе судостроительного завода города в Гороховце.

На номер «112» поступила информация о том, что в водах Клязьмы тонет девушка. На место ЧП немедленно выехали сотрудники Гороховецкой спасательной станции Аварийно-спасательной службы региона — начальник станции Евгений Овсянников, а также его коллеги Олег Маноил и Андрей Бондаревский.

Оказавшись на реке, они обнаружили, что девушку несет по течению. При помощи лодки ее быстро достали и привезли на берег, после чего спасатели вызвали полицейских. К счастью, девушка осталась жива.