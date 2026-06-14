Во Владимире открылся фестиваль «Владимирская трапеза»

Фото: администрация города Владимира

Как сообщает администрация города Владимира, на днях в областном центре стартовал фестиваль «Владимирская трапеза». Главная цель мероприятия — угостить гостей русскими блюдами, которые имеют привязку к самому Владимиру и в целом региону.

В мэрии отметили, что гости вспомнили вкусы блюд из детства, а также попробовали новые творения владимирских поваров. Кроме того, в программе фестиваля имеются мастер-классы, которые проводят шеф-повары, а также концертная программа.

Фестиваль проводится при участии рестораторов, фермеров и ремесленников Владимирской области при поддержке регионального министерства предпринимательства и туризма, центра «Мой бизнес» и администрации города Владимира.