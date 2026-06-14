Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 июня 2026 11:25

В Муроме откроется Центр медицины здорового долголетия

Жители округа смогут получать консультации специалистов
Алексей КОТМЫШЕВ
.

.

Фото: Ольга ЮШКОВА.

Как сообщает Правительство Владимирской области, 3 июля в Муроме будет дан старт региональному мероприятию по популяризации ходьбы, как самой доступной формы укрепления здоровья. Мероприятие станет частью большого проекта «За медицину здорового долголетия», реализуемого в рамках нацпроектов «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья».

В программу открытия войдут массовая ходьба, ярмарка здоровых продуктов, интерактивные площадки, консультации специалистов и многое другое.

Предполагается, что это событие объединит представителей медицины, культуры, образования, спорта и других.

Кроме того, важным событием станет открытие Центра медицины здорового долголетия. Предполагается, что это будет новое пространство, где жители Мурома смогут пройти комплексную оценку факторов риска и проконсультироваться у специалистов.