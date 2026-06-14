В Муроме откроется Центр медицины здорового долголетия

. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Как сообщает Правительство Владимирской области, 3 июля в Муроме будет дан старт региональному мероприятию по популяризации ходьбы, как самой доступной формы укрепления здоровья. Мероприятие станет частью большого проекта «За медицину здорового долголетия», реализуемого в рамках нацпроектов «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья».

В программу открытия войдут массовая ходьба, ярмарка здоровых продуктов, интерактивные площадки, консультации специалистов и многое другое.

Предполагается, что это событие объединит представителей медицины, культуры, образования, спорта и других.

Кроме того, важным событием станет открытие Центра медицины здорового долголетия. Предполагается, что это будет новое пространство, где жители Мурома смогут пройти комплексную оценку факторов риска и проконсультироваться у специалистов.