Во Владимирской области ожидаются дожди с грозами и ветром

. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает Владимирский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночь на 15 июня на территории региона местами могут пройти сильные дожди. В течение дня также возможны кратковременные дожди, а в отдельных районах грозы.

При этом ветер будет дуть с запада со скоростью от 3 до 8 метров в секунду, при грозе его порывы могут достигать от 15 до 17 метров в секунду.

Температура воздуха ночью установится в пределах от +9 до +14 градусов по Цельсию, местами до +17..Днем воздух разогреется до значений от +20 до +25 градусов.