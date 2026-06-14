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НовостиОбщество14 июня 2026 9:51

Во Владимирской области ожидаются дожди с грозами и ветром

Погода может измениться в ближайшие сутки
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает Владимирский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночь на 15 июня на территории региона местами могут пройти сильные дожди. В течение дня также возможны кратковременные дожди, а в отдельных районах грозы.

При этом ветер будет дуть с запада со скоростью от 3 до 8 метров в секунду, при грозе его порывы могут достигать от 15 до 17 метров в секунду.

Температура воздуха ночью установится в пределах от +9 до +14 градусов по Цельсию, местами до +17..Днем воздух разогреется до значений от +20 до +25 градусов.