Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 июня 2026 8:59

Во Владимирском комплексном центре открылся «кабинет долголетия»

Занятия проводятся с людьми старшего возраста
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: Министерство социальной защиты населения Владимирской области

Фото: Министерство социальной защиты населения Владимирской области

Как сообщает Министерство социального обслуживания населения Владимирской области, на днях во Владимирском комплексном центре на базе Школы родственного и семейного ухода состоялось открытие «кабинета долголетия». Данный проект работники социальной защиты реализуют совместно с Владимирским отделением Российского Красного Креста.

Пока в «школе долголетия» состоялось только одно занятие для двух групп. В рамках первого занятия участники познакомились друг с другом и выполнили комплекс дыхательной гимнастики, а также тренировали память при помощи специальных упражнений.