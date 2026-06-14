Во Владимирском комплексном центре открылся «кабинет долголетия»

Фото: Министерство социальной защиты населения Владимирской области

Как сообщает Министерство социального обслуживания населения Владимирской области, на днях во Владимирском комплексном центре на базе Школы родственного и семейного ухода состоялось открытие «кабинета долголетия». Данный проект работники социальной защиты реализуют совместно с Владимирским отделением Российского Красного Креста.

Пока в «школе долголетия» состоялось только одно занятие для двух групп. В рамках первого занятия участники познакомились друг с другом и выполнили комплекс дыхательной гимнастики, а также тренировали память при помощи специальных упражнений.