Во Владимирской области начался ремонт дороги «Муром-Меленки»

Фото: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области

Как сообщает Правительство Владимирской области, в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» между округом Муром и Меленковским округом начался ремонт трассы «Муром-Коржавино-Папулино-Меленки», связывающей два города и множество деревень.

В округе Муром работы провели на участке чуть меньше 3 километров, затронув территорию Коржавино, где уложили новый асфальтобетон, а сейчас укрепляют обочины, в том числе щебнем.

Еще семь километров дороги приведут в порядок в Меленковском округе, где также заменят дорожное покрытие и укрепят обочины. Все работы завершатся в текущем сезоне.